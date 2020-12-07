Лингард может перейти в испанский клуб

"Реал Сосьедад" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарду, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек готов сменить клуб, так как хочет иметь регулярную игровую практику.

27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне англичанин провел за манкунианцев два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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