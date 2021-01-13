Лингард может перейти в "Ниццу"

Представители полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда обсудили с "Ниццей" детали аренды игрока, сообщает Sky Sports.

Как информирует источник, официальные переговоры должны стартовать следующей неделе.

Руководство "Юнайтед" еще не решило окончательно, необходимо ли отпускать полузащитника в это трансферное окно.