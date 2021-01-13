Лингард может перейти в "Ниццу"

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Лингард может перейти в "Ниццу"Представители полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда обсудили с "Ниццей" детали аренды игрока, сообщает Sky Sports.

Как информирует источник, официальные переговоры должны стартовать следующей неделе.

Руководство "Юнайтед" еще не решило окончательно, необходимо ли отпускать полузащитника в это трансферное окно.

Напомним, в конце года "манкунианцы" активировали опцию автоматического продления соглашения с Лингардом до лета 2022 года.

В текущем сезоне футболист не провел ни одного матча ни в Премьер Лиге, ни в Лиге Чемпионов.

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