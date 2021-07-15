Лингард может перейти в топ-клуб Ла Лиги

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Лингард может перейти в топ-клуб Ла ЛигиФото: инстаграм Лингарда/Автор неизвестен

Как сообщает издание 90min, мадридский "Атлетико" после подписания Родриго де Пауля продолжает поиски хавбека для усиления линии полузащиты.

По информации источника, в список интересов "матрасников" попал футболист "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

Также отмечается, что в английском игроке лично заинтересован главный тренер "индейцев" Диего Симеоне.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что интерес к футболисту проявляли "Реал", ПСЖ и "Интер".

В прошедшем сезоне Лингард сыграл 19 матчей в АПЛ, в которых забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

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