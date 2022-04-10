Лингард может продолжить карьеру в Италии

Фото: твиттер Лингарда\Автор неизвестен

Будущее английского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда остается неопределенным на фоне истекающего соглашения

Как сообщает издание Daily Mirror, у хавбека есть варианты для того, что остаться в Англии, в АПЛ. На его подписание свободным агентом претендуют "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

По информации источника, также к нему есть серьезный интерес из Серии А, где о его подписании раздумывают туринский "Ювентус", "Рома" и "Милан".

Отмечается, что наиболее привлекательно в этом списке выглядит "Рома", которую тренирует Жозе Моуринью.

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