Лингард может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ньюкасла"

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Лингард может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ньюкасла"

Фото твиттер Джесси Лингарда

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард получил предложение от "Ньюкасла", сообщает The Times.

По сведениям издания, "сороки" готовы выкупить 28-летнего футболиста и заключить с ним контракт до 2026 года.

Если англичанин даст согласие, то его сделают самым высокооплачиваемым игроком в истории "Ньюкасла".

В текущем сезоне Лингард сыграл за "МЮ" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Летом он станет свободным агентом. Рыночная стоимость игрока - 22 миллиона евро.

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