Лингард: "Мы должны играть свободно, без страха и больше наслаждаться футболом"

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Лингард: "Мы должны играть свободно, без страха и больше наслаждаться футболом"Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард рассказал о настрое команды на Чемпионату Мир.

По словам футболиста, главный тренер Гарет Саутгейт привнес изменения в игру команды.

"Саутгейт пришел в команду с настроем, что мы должны играть свободно, без страха и больше наслаждаться футболом. Это мы и собираемся делать. Мы хотим наслаждаться футболом и играть зрелищно. Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца на Чемпионате Мира, но мы будем идти от матча к матчу и готовиться к каждой игре, как обычно. Тренер понимает, как я играю. Я работал с ним и на молодежном уровне - это всегда помогает. Он поверил в меня, когда я дебютировал в матче с Мальтой. Я могу только поблагодарить его", - отметил он.

Сборная Англии сыграет в одной группе G с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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