Лингард: "Мы доминировали на поле, поэтому чувствуем разочарование"

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Лингард: "Мы доминировали на поле, поэтому чувствуем разочарование"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард прокомментировал ничью с "Бернли" (2:2).

"Результат разочаровывает. Конечно, мы создали большое количество моментов и должны были побеждать. Мы доминировали на поле, поэтому чувствуем разочарование. Сейчас я нахожусь в отличной форме, здорово быть в составе и помогать команде голами.

Что касается напряженного графика, то мы получаем удовольствие от матчей. Это причина, по которой мы играем в футбол. Чем больше матчей, тем лучше, у нас есть возможность проводить ротацию" - приводит слова Лингарда ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Бернли". | http://soccernews.ru

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