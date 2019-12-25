Лингард назвал цель "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал, что манкунианцы намерены выиграть один из трофеев в нынешнем сезоне.

"Мы участвуем в разных турнирах и всегда стремимся к победе. Мы не выделяем для себя какой-то более желанный турнир. Сейчас мы принимаем участие в четырех турнирах и намерены выиграть трофей. Это главная цель "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне", - приводит слова Лингарда Daily Mail.

В чемпионате Англии манчестерский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке Лиги клуб вышел в полуфинал, где встретится с "Манчестер Сити". В Лиге Европы манкунианцы в 1/16 сыграют с бельгийским "Брюгге". Также "МЮ" играет в Кубке Англии.

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