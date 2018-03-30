Лингард назвал цели "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал о целях клуба на конец сезона.

"У нас еще много игр впереди, но цели одни - финишировать вторыми и выиграть Кубок Англии. Мы должны упорно работать на футбольном поле, а дальше посмотрим, что произойдет" - приводит слова Лингарда ВВС.

В настоящее время "МЮ" занимает вторую позицию в АПЛ, опережая "Ливерпуль" на два очка.

Читайте также: Лингард близок к продлению соглашения с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru