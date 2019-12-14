Лингард назвал причину спада в своей игре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард объяснил, с чем связан спад в его игре.

По словам ангичанина, в текущем сезоне ему трудно сконцентрироваться на футболе из-за проблем в семье.

Лингард признался, что его мать серьёзно заболела, а ему пришлось взять на себя воспитание 14-летнего брата и 11-летней сестры.

"Как мужчина, я должен взять на себя ответственность и быть рядом с семьей. Эта ситуация заставила меня повзрослеть и поумнеть. Иногда мне настолько тревожно, что нельзя нормально жить и играть. Теперь речь идёт о том, чтобы вернуться к своей лучшей форме, и я чувствую, что могу это сделать", - цитирует хавбека Daily Mail.

В этом сезоне 27-летний Лингард забил всего 1 гол в 20 матчах в составе "МЮ".

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