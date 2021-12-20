Лингард определился со своим будущим
Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не хочет покидать свой нынешний клуб, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, футболист намерен отработать до конца свой контракт, который действует до лета 2022 года. Затем хавбек примет решение. Интерес к нему проявляют "Вест Хэм" и "Ньюкасл".
В нынешнем сезоне 29-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18