Лингард оставил автограф фанату на необычном месте

1 Теги манчестер юнайтедджесси лингард

Лингард оставил автограф фанату на необычном месте

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард находясь с клубом на сборе в Австрии дал автографы маленькому фанату.

Сначала хавбек расписался на мяче, а затем по просьбе болельщика оставил автограф у него на лбу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This young fan is next level... @JesseLingard #MUFC #MUTOUR

Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

26-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего за манкунианцев он провел 167 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

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