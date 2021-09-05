Лингард отпраздновал гол в стиле Роналду (видео)

Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард ярко отпраздновал свой гол, забитый в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Андорры.

Лингард открыл счет на 18-й минуте, а затем совершил прыжок в стиле Криштиану Роналду.

Jesse Lingard hit that pic.twitter.com/ALcJoRuBdr — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

Напомним, что Лингард выступает за "Манчестер Юнайтед", в который некоторое время назад перешел Роналду.

28-летний Лингард вызывается в сборную Англии с 2017 года. За национальную команду он провел 27 матчей и забил пять мячей.

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