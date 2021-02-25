Лингард озвучил причину успешного старта в "Вест Хэме"

Хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард высказался о своем дебюте в ново клубе.

"Я получаю наслаждение от футбола, прекрасно чувствую себя в "Вест Хэме", к тому же меня хорошо приняли в команде. Я тут, чтобы постоянно играть в футбол. Игра делает меня счастливым. Раньше у меня были проблемы, но теперь я могу концентрироваться от матча к матчу. Раньше такого не было", — цитирует Goal Лингарда.