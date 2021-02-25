Лингард озвучил причину успешного старта в "Вест Хэме"

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Лингард озвучил причину успешного старта в "Вест Хэме"Хавбек "Вест Хэма" Джесси Лингард высказался о своем дебюте в ново клубе. 

"Я получаю наслаждение от футбола, прекрасно чувствую себя в "Вест Хэме", к тому же меня хорошо приняли в команде. Я тут, чтобы постоянно играть в футбол. Игра делает меня счастливым. Раньше у меня были проблемы, но теперь я могу концентрироваться от матча к матчу. Раньше такого не было", — цитирует Goal Лингарда.

Напомним, Лингард перешел в "Вест Хэм" из "Манчестер Юнайтед" в январе 2021 года. Футболист выступает за "молотобойцев" на правах аренды до конца сезоне-2020/2021. Всего за лондонский клуб англичанин в этом сезоне сыграл 4 матча и отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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