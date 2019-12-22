Лингард почти год не делал результативных действий в АПЛ

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Лингард почти год не делал результативных действий в АПЛ

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард принимал участие в игре против "Уотфорда" (0:2).

Как сообщает Opta Sports, футболист уже почти год не может отметиться результативными действиями в матчах АПЛ. Последний раз он сделал голевую передачу 26 декабря 2018 года в игре против "Хаддерсфилда".

Отмечается, что Лингард не забивал и не ассистировал более 25 часов игрового времени.

В текущем сезоне Лингард принял участие в 23 матчах, забил один гол в Лиге Европе и отдал один ассист в Кубке лиги.

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