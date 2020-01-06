Лингард подписал контракт с топ-агентом

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Лингард подписал контракт с топ-агентом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заключил соглашение с агентом Мино Райолой, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, данное обстоятельство может создать проблемы для английского клуба в вопросе продления контракта с футболистом, так как Райола известен высокими финансовыми требованиями для своих клиентов, а также повышенной комиссией лично для себя.

27-летний Лингард является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне хавбек провел за манкунианцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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