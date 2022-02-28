Лингард покинет "Манчестер Юнайтед"

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Лингард покинет "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард покинет клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист не собирается продлевать контракт, который истекает в конце июня. Таким образом, он перейдет в другой клуб бесплатно. При этом хавбек собирается до последнего матча профессионально выполнять свои обязанности в "МЮ".

В нынешнем сезоне 29-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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