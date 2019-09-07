Лингард покинул расположение сборной Англии

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не поможет сборной Англии в ближайших матчах.

Как сообщает твиттер "трех львов", футболист покинул расположение сборной из-за болезни.

В текущем сезоне 26-летний Лингард сыграл в АПЛ четыре матча.

Напомним, что сегодня Англия сыграет с Болгарией, а 10 сентября против Косово.

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