Лингард признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в декабре

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард признан лучшим игроком команды по итогам декабря.

25-летний футболист стал победителем голосования среди болельщиков "красных дьяволов", набрав 85 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил Хуана Мату и Фила Джонса.

В декабре Лингард сыграл за "МЮ" 7 матчей, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

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