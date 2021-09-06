Лингард рассказал, почему отпраздновал гол в стиле Роналду
Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард объяснил своё решение необычно отметить первое взятие ворот Андорры (4:0) в матче квалификации ЧМ-2022.
Напомним, что хавбек "Манчестер Юнайтед" отпраздновал гол в стиле португальца Криштиану Роналду.
"На этой неделе мы с Маунтом думали, как отпраздновать, если забьём. Одна из идей - сочетание моих жестов с жестами Роналду. Я сказал, что так и сделаю, если забью. Это небольшой приветственный подарок для Криштиану. Он быстро адаптируется и поможет команде уже в нынешнем сезоне", - цитирует Лингарда Metro.
36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа после 12 сезонов в составе "Реала" и "Ювентуса".
Не пропустите: Источник: "Манчестер Юнайтед" продал футболки с фамилией Роналду на 45 млн евро. | http://soccernews.ru
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