Лингард сделал первый дубль в составе "Манчестер Юнайтед"

В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Манчестер Юнайтед" играет против "Суонси".

Дублем в этом поединке отметился полузащитник манкунианцев Джесси Лингард.

Стоит отметить, что хавбек впервые забил два мяча в одном матче за "МЮ".

24-летний Лингард выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, провел за клуб 96 матчей и забил 14 голов.

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