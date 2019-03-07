Лингард сошёл с ума, празднуя третий гол "Манчестер Юнайтед" в ворота ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард сошёл с ума, празднуя третий гол своей команды в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Свои эмоции 26-летний англичанин записал на видео, которое выложил в интернет.

Джесси Лингард показал, что чувствуют сейчас все болельщики «МЮ»



P.S Внимание, берегите ваши уши ⚠️ pic.twitter.com/gEoELc8Iga — SPORT24.ru (@sport24_ru) 6 марта 2019 г.

Напомним, что третий гол "МЮ" забил Маркус Рэшфорд, реализовавший пенальти на последних минутах матча. Это взятие ворот позволило "красным дьяволам" добыть путёвку в 1/4 финала ЛЧ.

Что касается Лингарда, то он пропускал поединок в Париже из-за травмы.

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