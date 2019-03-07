Лингард сошёл с ума, празднуя третий гол "Манчестер Юнайтед" в ворота ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард сошёл с ума, празднуя третий гол своей команды в ворота ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Свои эмоции 26-летний англичанин записал на видео, которое выложил в интернет.
Джесси Лингард показал, что чувствуют сейчас все болельщики «МЮ»— SPORT24.ru (@sport24_ru) 6 марта 2019 г.
P.S Внимание, берегите ваши уши ⚠️ pic.twitter.com/gEoELc8Iga
Напомним, что третий гол "МЮ" забил Маркус Рэшфорд, реализовавший пенальти на последних минутах матча. Это взятие ворот позволило "красным дьяволам" добыть путёвку в 1/4 финала ЛЧ.
Что касается Лингарда, то он пропускал поединок в Париже из-за травмы.
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Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14