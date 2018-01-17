Лингард: "Сравнение с Месси придает уверенности"

Вингер английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард высказался о своем сравнении с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Месси считается одним из лучших игроков в мире, поэтому такое сравнение всегда хорошо сказывается на моей уверенности в себе. Но я - другой игрок, и пока я могу помогать своей команде, это все, что имеет значение", - цитирует 25-летнего футболиста goal.com.

Напомним, Месси послал сообщение Роналдиньо. | soccernews.ru