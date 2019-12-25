Лингард: "Твёрдо решил вернуться в сборную Англии"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что хочет вернуться в сборную Англии.



"Чувствую, что восстановил прежнюю форму. Бывают взлеты и падения. Для этого нужно усердно работать, слушать тренера и выкладываться на все 110%.



Твердо решил вернуться в сборную Англии. Уле и Гарет хотят меня видеть только в лучших кондициях", - приводит слова Лингарда Daily Mail.



Отметим, что 27-летний полузащитник на протяжении года не забивал голы и не отдавал голевых передач.

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