Лингард: "Твёрдо решил вернуться в сборную Англии"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард заявил, что хочет вернуться в сборную Англии.
"Чувствую, что восстановил прежнюю форму. Бывают взлеты и падения. Для этого нужно усердно работать, слушать тренера и выкладываться на все 110%.
Твердо решил вернуться в сборную Англии. Уле и Гарет хотят меня видеть только в лучших кондициях", - приводит слова Лингарда Daily Mail.
Отметим, что 27-летний полузащитник на протяжении года не забивал голы и не отдавал голевых передач.
А еще: "Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Бенфики" и "Вильярреала"| http://soccernews.ru
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Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12