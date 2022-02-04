Лингард уличил Рангника во лжи
В "Манчестер Юнайтед" намечается очередной конфликт с участием главного тренера Ральфа Рангника и полузащитника Джесси Лингарда.
29-летний футболист пропустит кубковый матч с "Мидлсбро". Его отсутствие в заявке объяснил немецкий наставник.
"Он спросил, можно ли ему взять пару дней отпуска, просто чтобы развеяться. После этого Джесси вернётся в состав. Думаю, уже в понедельник, он снова будет частью команды", - приводит слова Рангника The Athletic.
Впрочем, сам Лингард утверждает, что не просил дополнительные выходные.
"Клуб посоветовал мне взять отпуск по личным причинам! Но у меня нет необходимости "развеиваться". Я всегда буду профессионалом, который будет выкладываться на сто процентов, когда его выпускают на поле", - написал английский хавбек в твиттере.
Не пропустите: Рангник высказался о ситуации с Гринвудом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Сборная Египта установила рекорд Кубка Африки
-
"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"
-
Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"
-
Ещё два клуба включились в борьбу за Зе Луиша
-
"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб
-
Семак оценил дебют Адамова и Юри Алберто за "Зенит"
-
"Милан" продлил контракт с защитником
-
"Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона
-
Лингард уличил Рангника во лжи
-
"Антальяспор" объявил о переходе экс-форварда "Спартака"
-
Главные новости дня: 3 февраля
-
Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина
-
"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
"Химкам" запрещено регистрировать новых футболистов
-
Определились финалисты Кубка Африки
-
Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки
-
Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
-
Левандовски высказался о будущем Холанда
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
-
Хави не искал замену Альбе зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18