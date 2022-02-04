Лингард уличил Рангника во лжи

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Лингард уличил Рангника во лжи

Фото твиттер Джесси Лингарда

В "Манчестер Юнайтед" намечается очередной конфликт с участием главного тренера Ральфа Рангника и полузащитника Джесси Лингарда.

29-летний футболист пропустит кубковый матч с "Мидлсбро". Его отсутствие в заявке объяснил немецкий наставник.

"Он спросил, можно ли ему взять пару дней отпуска, просто чтобы развеяться. После этого Джесси вернётся в состав. Думаю, уже в понедельник, он снова будет частью команды", - приводит слова Рангника The Athletic.

Впрочем, сам Лингард утверждает, что не просил дополнительные выходные.

"Клуб посоветовал мне взять отпуск по личным причинам! Но у меня нет необходимости "развеиваться". Я всегда буду профессионалом, который будет выкладываться на сто процентов, когда его выпускают на поле", - написал английский хавбек в твиттере.

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