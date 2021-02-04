Лингард в дебютном матче за "Вест Хэм" забил больше голов, чем за два последних года в "Манчестер Юнайтед"

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Лингард в дебютном матче за "Вест Хэм" забил больше голов, чем за два последних года в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник Джесси Лингард успешно дебютировал в составе лондонского "Вест Хэма".

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" хавбек оформил дубль в первом матче за "молотобойцев", дважды поразив ворота "Астон Виллы" (3:1).

Таким образом, 28-летний англичанин уже забил за "Вест Хэм" больше голов, чем за два последних года в "МЮ" (1).

В последний раз Лингард оформлял дубль в АПЛ в декабре 2018 года.

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