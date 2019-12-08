Лингард высказался о фанате, использовавшем расистские жесты на матче с "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал, что думает о расизме на матче 16-го тура АПЛ с "Манчестер Сити" (2:1). Об этом футболист написал в своем твиттере.

Напомним, в этой встрече с трибун были брошены зажигалки и бутылки с водой. А один из болельщиков изображал жесты обезьяны перед футболистами.

"Даже этот придурок не сможет испортить приятные ощущения от сегодняшнего матча.

Очень постыдное поведение. Для расизма не может быть причин, хоть это и дерби", - написал Лингард.

"Манчестер Сити" с полицией ведет расследование по поводу поведения фанатов.

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