Лингард: "Я думаю, что догнать "Манчестер Сити" реально"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард верит, что манкунианцы еще не выбыли из чемпионской гонки АПЛ.

"Я думаю, что догнать "Манчестер Сити" реально. Трудно, но это возможно сделать. Мы будем сражаться в каждом матче, а там посмотрим, что из этого выйдет. Уверен, в любой другой сезон мы возглавляли бы таблицу с таким количеством очков" - приводит слова Лингарда ESPN.

Отметим, что отрыв "горожан" от "МЮ" составляет 11 очков.

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