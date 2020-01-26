Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах

Теги джесси лингардманчестер юнайтед

Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отметился голом в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Транмером" (сейчас счет 3:0, идет первый тайм).

Футболист отличился в английских турнирах впервые за календарный год. В последний раз он отправил мяч в ворота 25 января 2019 года во встрече Кубка Англии против "Арсенала" (3:1).

27-летний Лингард в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов