Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах



Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард отметился голом в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Транмером" (сейчас счет 3:0, идет первый тайм).

Футболист отличился в английских турнирах впервые за календарный год. В последний раз он отправил мяч в ворота 25 января 2019 года во встрече Кубка Англии против "Арсенала" (3:1).

27-летний Лингард в нынешнем сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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