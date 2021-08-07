Лингард заболел коронавирусом

Теги манчестер юнайтедджесси лингардкоронавирус

Лингард заболел коронавирусом

Фото твиттер Джесси Лингарда

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте сообщил о заражении коронавирусной инфекцией полузащитника Джесси Лингарда.

28-летний футболист отправлен на карантин. Сколько он пробудет в изоляции, пока неизвестно.

Напомним, что хавбек готовился к новому сезону в составе "красных дьяволов" после возвращения из аренды в "Вест Хэме".

"МЮ" стартует в АПЛ 14 августа домашним матчем против "Лидса".

Не пропустите: ПСЖ может отказаться от покупки Погба из-за Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов