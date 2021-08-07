Лингард заболел коронавирусом

Фото твиттер Джесси Лингарда

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте сообщил о заражении коронавирусной инфекцией полузащитника Джесси Лингарда.

28-летний футболист отправлен на карантин. Сколько он пробудет в изоляции, пока неизвестно.

Напомним, что хавбек готовился к новому сезону в составе "красных дьяволов" после возвращения из аренды в "Вест Хэме".

"МЮ" стартует в АПЛ 14 августа домашним матчем против "Лидса".

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