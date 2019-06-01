Линекер: "Умное решение дать "Ливерпулю" повести в сезон камбэков"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер в твиттере прокомментировал первый тайм финала Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

Счет открыл Мохамед Салах, реализовав пенальти.

"Умное решение со стороны "Тоттенхэма" позволить "Ливерпулю" повести в счете в сезон камбэков", - написал Линекер.

Напомним, что "Тоттенхэм" в этом розыгрыше Лиги чемпионов ни разу не вел в счете после первого тайма .

А еще: Салах - автор третьего самого быстрого мяча в финалах Лиги чемпионов| http://soccernews.ru