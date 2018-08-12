"Лион" - "Амьен" - 2:0 (обзор)

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"Лион" - "Амьен" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1-го тура французской Лиги 1, в котором "Лион" на своем поле оказался сильнее "Амьена".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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