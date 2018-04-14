"Лион" – "Амьен" - 3:0 (обзор)

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"Лион" – "Амьен" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура французской Лиги 1 между "Лионом" и "Амьеном".

Не пропустите: "Лион" дома разобрался с "Амьеном". | http://soccernews.ru

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1 ПСЖ 32 84
2 Монако 32 70
3 Лион 33 66
4 Марсель 32 63
5 Ренн 33 47
6 Ницца 33 47
7 Монпелье 32 46
8 Сент-Этьен 33 46
9 Нант 33 45
10 Генгам 33 42
11 Дижон 33 42
12 Бордо 32 40
13 Анжер 33 37
14 Амьен 33 37
15 ФК Кан 32 35
16 Страсбур 33 34
17 Тулуза 32 30
18 Труа 32 29
19 Лилль 33 29
20 Метц 33 25
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