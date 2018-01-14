"Лион" - "Анжер" - 1:1, "Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:0 (обзоры)
Представляем вашему вниманию обзоры матчей 20-го тура французской Лиги 1.
"Лион" - "Анжер"
"Сент-Этьен" - "Тулуза"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|20
|53
|2
|Монако
|20
|42
|3
|Лион
|20
|42
|4
|Марсель
|20
|41
|5
|Нант
|20
|33
|6
|Ницца
|20
|30
|7
|Генгам
|20
|29
|8
|Монпелье
|20
|27
|9
|Дижон
|20
|25
|10
|Ренн
|20
|25
|11
|Страсбур
|20
|24
|12
|ФК Кан
|20
|24
|13
|Бордо
|20
|23
|14
|Сент-Этьен
|20
|23
|15
|Лилль
|20
|22
|16
|Амьен
|20
|21
|17
|Труа
|20
|21
|18
|Анжер
|20
|19
|19
|Тулуза
|20
|19
|20
|Метц
|20
|12