"Лион" - "Анжер" - 1:1, "Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:0 (обзоры)

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"Лион" - "Анжер" - 1:1, "Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей 20-го тура французской Лиги 1.

"Лион" - "Анжер"

"Сент-Этьен" - "Тулуза"

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2 Монако 20 42
3 Лион 20 42
4 Марсель 20 41
5 Нант 20 33
6 Ницца 20 30
7 Генгам 20 29
8 Монпелье 20 27
9 Дижон 20 25
10 Ренн 20 25
11 Страсбур 20 24
12 ФК Кан 20 24
13 Бордо 20 23
14 Сент-Этьен 20 23
15 Лилль 20 22
16 Амьен 20 21
17 Труа 20 21
18 Анжер 20 19
19 Тулуза 20 19
20 Метц 20 12
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