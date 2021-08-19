"Лион" близок к аренде защитника "Челси"
Фото: инстаграм Эмерсона
Защитник "Челси" Эмерсон близок к переходу в "Лион".
Как сообщает L’Equipe, французский клуб арендует 27-летнего игрока до конца сезоне без возможности выкупа.
Отмечается, что клубам осталось уладить некоторые детали. О переходе могут объявить уже сегодня, 19 августа.
В прошлом сезоне Эмерсон принял участие в 15 играх и забил один гол.
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