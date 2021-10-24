"Лион" близок к подписанию Азмуна
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун может сменить клубную прописку.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры с нападающим ведет французский "Лион".
По информации источника, стороны уже находятся на продвинутом этапе обсуждений. Французский клуб сделал Азмуну предложение сроком на 4 года.
Ранее сообщалось, что зимой "Лион" готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.
Текущий контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
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