"Лион" близок к подписанию Азмуна

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун может сменить клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, переговоры с нападающим ведет французский "Лион".

По информации источника, стороны уже находятся на продвинутом этапе обсуждений. Французский клуб сделал Азмуну предложение сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что зимой "Лион" готов заплатить за иранца 7-8 миллионов евро.

Текущий контракт Азмуна с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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