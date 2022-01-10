"Лион" близок к подписанию Азмуна. "Зенит" требует 5 миллионов

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

"Лион" не оставляет попыток подписать форварда петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, "ткачи" увеличили свое предложение за трансфер нападающего до 4 миллионов евро.

Отмечается, что "Зенит" хочет заработать на этом переходе 5 миллионов - стороны могут сойтись на 4,5 миллионах.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл 15 матчей за "Зенит" в РПЛ, в которых забил семь голов.

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