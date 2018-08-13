"Лион" близок к подписанию защитника "Бенфики"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола анонсировал подписание нового защитника.

Функционер заявил, что клуб уже договорился о переходе некоего игрока обороны, имя которого он не назвал.

По информации Le Figaro, речь идёт о Рубене Диаше из "Бенфики". Трансферная стоимость 21-летнего португальца оценивается в 22 миллиона евро.

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