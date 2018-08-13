"Лион" близок к подписанию защитника "Бенфики"

Теги лионбенфика

"Лион" близок к подписанию защитника "Бенфики"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола анонсировал подписание нового защитника.

Функционер заявил, что клуб уже договорился о переходе некоего игрока обороны, имя которого он не назвал.

По информации Le Figaro, речь идёт о Рубене Диаше из "Бенфики". Трансферная стоимость 21-летнего португальца оценивается в 22 миллиона евро. 

Не пропустите: Тренер "Лиона" неоднозначно ответил на вопрос о будущем Фекира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов