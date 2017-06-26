"Лион" близок к подписанию защитника "Манчестер Сити"

Теги олимпик лионманчестер ситиджейсон денайер

"Лион" близок к подписанию защитника "Манчестер Сити"

"Лион" ведёт переговоры с "Манчестер Сити" о трансфере бельгийского защитника Джейсона Денайера, сообщает французская пресса.

Отмечается, что клубы близки к достижению договорённости, однако подробности возможной сделки не разглашаются.

В минувшем сезоне 21-летний Денайер выступал на правах аренды за "Сандерленд", сыграл 27 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. 

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