"Лион" близок к трансферу Шакири

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"Лион" близок к трансферу Шакири Фото: инстаграм Шикири

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может продолжить карьеру в "Лионе".

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, для завершения сделки клубам осталось согласовать сумму трансфера.

"Лион" готов заплатить за футболиста 6 миллионов евро, однако мерсисайдцы требуют не менее 8 миллионов.

В прошлом сезоне на счету Шакири один гол и четыре ассиста в 22 матчах.

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