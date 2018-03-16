"Лион" – ЦСКА – 2:3 (обзор)

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"Лион" – ЦСКА – 2:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА (2:3).

Видео: "Лион" – ЦСКА.

Не пропустите: Есть реванш! ЦСКА побеждает "Лион" и выходит в четвертьфинал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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