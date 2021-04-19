"Лион" добыл победу над "Нантом"

Теги лионнант

"Лион" добыл победу над "Нантом"Фото: twitter.com/ol

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Лион" переиграл "Нант".

"Ткачи" продолжают занимать четвертое место и отстают от лидирующего "Лилля" на 3 очка.

"Нант" - "Лион" 1:2

Голы: Депай, 5 - 0:1, Депай (пен), 37 - 0:2, Паллуа, 60 - 1:2

"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 80), Паллуа, Кастеллетто, Траоре (Аппиа, 37), Луза, Блас, Чиривелья, Саймон (Бамба, 66), Коло-Муани, Кулибали (Коко, 80).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 78), Денайер, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 63), Лукас Пакета, Какре, Корне (Де Шильо, 63), Слимани, Токо-Экамби (Сумаре, 90), Депай (Ауар, 78).

Читайте также: ПСЖ вырвал победу в матче с сумасшедшей концовкой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"

"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов