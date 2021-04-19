"Лион" добыл победу над "Нантом"
Фото: twitter.com/ol
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Лион" переиграл "Нант".
"Ткачи" продолжают занимать четвертое место и отстают от лидирующего "Лилля" на 3 очка.
"Нант" - "Лион" 1:2
Голы: Депай, 5 - 0:1, Депай (пен), 37 - 0:2, Паллуа, 60 - 1:2
"Нант": Лафон, Фабио (Коршья, 80), Паллуа, Кастеллетто, Траоре (Аппиа, 37), Луза, Блас, Чиривелья, Саймон (Бамба, 66), Коло-Муани, Кулибали (Коко, 80).
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 78), Денайер, Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 63), Лукас Пакета, Какре, Корне (Де Шильо, 63), Слимани, Токо-Экамби (Сумаре, 90), Депай (Ауар, 78).
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