"Лион" добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Сент-Этьеном". Благодаря победе "ткачи" сместили "Сент-Этьен" с 3-го места.

"Сент-Этьен" - "Лион" 1:2

Голы: Амума, 21 - 1:0, Фекир (пен), 65 - 1:1, Дембеле, 90 - 1:2

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Колодзейчак, Силва (Полома, 90), Перрен, Амума (Дьони, 72), Мвила, Монне-Паке, Кабелла, Хазри, Сельнэс (Диуссе, 81).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете (Дюбуа, 80), Денайер, Депай, Ндомбеле, Фекир, Траоре (Дембеле, 58), Корне (Терье, 87), Ауар.

Предупреждения: Марсело (20), Монне-Паке (43), Перрен (65), Тете (71).

Читайте также: "Дижон" уступил "Бордо". | http://soccernews.ru