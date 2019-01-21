"Лион" добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"
В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Сент-Этьеном". Благодаря победе "ткачи" сместили "Сент-Этьен" с 3-го места.
"Сент-Этьен" - "Лион" 1:2
Голы: Амума, 21 - 1:0, Фекир (пен), 65 - 1:1, Дембеле, 90 - 1:2
"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Колодзейчак, Силва (Полома, 90), Перрен, Амума (Дьони, 72), Мвила, Монне-Паке, Кабелла, Хазри, Сельнэс (Диуссе, 81).
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете (Дюбуа, 80), Денайер, Депай, Ндомбеле, Фекир, Траоре (Дембеле, 58), Корне (Терье, 87), Ауар.
Предупреждения: Марсело (20), Монне-Паке (43), Перрен (65), Тете (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|21
|40
|3
|Сент-Этьен
|20
|36
|4
|Лион
|20
|34
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
|28
|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
|23
|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14