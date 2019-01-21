"Лион" добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"

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"Лион" добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"

В рамках 21-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Сент-Этьеном". Благодаря победе "ткачи" сместили "Сент-Этьен" с 3-го места.

"Сент-Этьен" - "Лион" 1:2

Голы: Амума, 21 - 1:0, Фекир (пен), 65 - 1:1, Дембеле, 90 - 1:2

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Колодзейчак, Силва (Полома, 90), Перрен, Амума (Дьони, 72), Мвила, Монне-Паке, Кабелла, Хазри, Сельнэс (Диуссе, 81).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете (Дюбуа, 80), Денайер, Депай, Ндомбеле, Фекир, Траоре (Дембеле, 58), Корне (Терье, 87), Ауар.

Предупреждения: Марсело (20), Монне-Паке (43), Перрен (65), Тете (71).

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Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 36
4 Лион Лион 20 34
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 20 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Бордо Бордо 20 28
11 Реймс Реймс 21 28
12 Ним Ним 20 26
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Анжер Анжер 20 23
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