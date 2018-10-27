"Лион" добыл выездную победу над "Анжером"

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"Лион" добыл выездную победу над "Анжером"

В рамках 11-го тура французской Лиги 1 "Анжер" уступил "Лиону". Победу гостям принесли голы Ауара и Депая. Отметим, что хозяева с 34 минуты остались в меньшинстве.

"Анжер" - "Лион" 1:2

Голы: Ауар, 63 - 0:1, Депай, 87 - 0:2, Сантамария, 88 - 1:2

"Анжер": Бютель, Траоре, Бамба, Манко, Тома, Ндойе, Сантамария, Те (Павлович, 36), Капель (Фюльжени, 64), Рен-Аделаид, Баокен (Сантамария, 78).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Рафаэл, Денайер, Ферри (Депай, 55), Тузар, Ауар, Ндомбеле, Траоре (Терье, 82), Дембеле.

Предупреждения: Марсело (13), Павлович (39), Ндомбеле (57), Марсал (73), Траоре (81), Сантамария (85).

Удаление: Траоре (34).

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