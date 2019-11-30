"Лион" добыл выездную победу над "Страсбуром"
В 15-м туре французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Страсбуром".
Благодаря победе "Лион" поднялся на четвертое место, а "Страсбур" остался на 12-м.
"Страсбур" - "Лион" 1:2
Голы: Фофана, 22 - 1:0, Корне, 40 - 1:1, Рен-Аделаид, 75 - 1:2
"Страсбур": Зельс, Симакан, Джику, Каси, Лала, Фофана (Да Кошта, 82), Лиэнар, Томассон (Белльгард, 77), Митрович, Ажорк, Мотиба (Зои, 89).
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Коне (Дюбуа, 66; Рафаэл, 83), Марсело, Рен-Аделаид, Тузар, Терье, Какре, Корне, Дембеле (Андерсен, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|14
|33
|2
|Марсель
|15
|28
|3
|Анжер
|14
|24
|4
|Лион
|15
|22
|5
|Бордо
|14
|22
|6
|Сент-Этьен
|14
|22
|7
|Монпелье
|14
|20
|8
|Реймс
|14
|20
|9
|Нант
|14
|20
|10
|Лилль
|14
|19
|11
|Ренн
|13
|18
|12
|Страсбур
|15
|18
|13
|Монако
|14
|18
|14
|Брест
|15
|18
|15
|Ницца
|14
|17
|16
|Амьен
|14
|16
|17
|Дижон
|14
|15
|18
|Метц
|14
|14
|19
|Тулуза
|14
|12
|20
|Ним
|13
|11