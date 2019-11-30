"Лион" добыл выездную победу над "Страсбуром"

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"Лион" добыл выездную победу над "Страсбуром"

В 15-м туре французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Страсбуром".

Благодаря победе "Лион" поднялся на четвертое место, а "Страсбур" остался на 12-м.

"Страсбур" - "Лион" 1:2

Голы: Фофана, 22 - 1:0, Корне, 40 - 1:1, Рен-Аделаид, 75 - 1:2

"Страсбур": Зельс, Симакан, Джику, Каси, Лала, Фофана (Да Кошта, 82), Лиэнар, Томассон (Белльгард, 77), Митрович, Ажорк, Мотиба (Зои, 89).

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер, Коне (Дюбуа, 66; Рафаэл, 83), Марсело, Рен-Аделаид, Тузар, Терье, Какре, Корне, Дембеле (Андерсен, 90).  

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