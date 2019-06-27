"Лион" договорился о переходе чемпиона мира-2018
Французский полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи перейдет в "Лион", сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Трансфер хавбека будет оформлен в ближайшие дни.
30-летний Нзонзи перешел в "Рому" летом 2018 года из "Севильи" за 27 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за римский клуб 39 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Прошлым летом Нзонзи в составе сборной Франции стал чемпионом мира.
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|38
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|Аталанта
|38
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|Интер Милан
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|5
|Милан
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|38
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|7
|Торино
|38
|63
|8
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|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
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|Сассуоло
|38
|43
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|СПАЛ
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|38
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|15
|Кальяри
|38
|41
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|Фиорентина
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|17
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|38
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|Фрозиноне
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|38
|17