"Лион" договорился о переходе чемпиона мира-2018



Французский полузащитник "Ромы" Стивен Нзонзи перейдет в "Лион", сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. Трансфер хавбека будет оформлен в ближайшие дни.

30-летний Нзонзи перешел в "Рому" летом 2018 года из "Севильи" за 27 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за римский клуб 39 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Прошлым летом Нзонзи в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

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