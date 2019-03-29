"Лион" должен заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов

"Лиону" необходимо будет заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0).

Напомним, болельщики французского куба заблокировали лестницу на стадионе.

Ранее каталонский клуб также получил штраф в 1500 евро за использование фанатами дымовых шашек.

Напомним, второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами закончился со счетом 5:1 в пользу "Барселоны". Благодаря этой победе каталонский клуб прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с "Манчестер Юнайтед".

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