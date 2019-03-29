"Лион" должен заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов
"Лиону" необходимо будет заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0).
Напомним, болельщики французского куба заблокировали лестницу на стадионе.
Ранее каталонский клуб также получил штраф в 1500 евро за использование фанатами дымовых шашек.
Напомним, второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами закончился со счетом 5:1 в пользу "Барселоны". Благодаря этой победе каталонский клуб прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
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|2
|Лилль
|29
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|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20