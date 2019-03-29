"Лион" должен заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов

Теги лионбарселона

"Лион" должен заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов

"Лиону" необходимо будет заплатить штраф в размере 28 тысяч евро за нарушения фанатов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0).

Напомним, болельщики французского куба заблокировали лестницу на стадионе.

Ранее каталонский клуб также получил штраф в 1500 евро за использование фанатами дымовых шашек.

Напомним, второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами закончился со счетом 5:1 в пользу "Барселоны". Благодаря этой победе каталонский клуб прошел в четвертьфинал турнира, где встретится с "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Моуринью может возглавить "Лион"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" намерен приобрести Кулибали

"Реал" намерен приобрести Кулибали

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 28 77
2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 29 53
4 Марсель Марсель 29 47
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 29 46
7 Монпелье Монпелье 29 42
8 Ренн Ренн 28 41
9 Ницца Ницца 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Ним Ним 28 37
12 Анжер Анжер 29 36
13 Бордо Бордо 29 34
14 Тулуза Тулуза 29 32
15 Нант Нант 28 31
16 Монако Монако 29 30
17 Амьен Амьен 29 29
18 Генгам Генгам 29 22
19 Дижон Дижон 29 21
20 ФК Кан ФК Кан 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов