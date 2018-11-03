"Лион" дома не сумел одолеть "Бордо"

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"Лион" дома не сумел одолеть "Бордо"

В рамках 12-го тура чемпионата Франции "Лион" на своём поле довольствовался лишь ничьей в матче с "Бордо". Перед перерывом счёт открыл хавбек "ткачей" Уссем Ауар, однако в середине второго тайма форварду жирондинцев Андреасу Корнелиусу удалось ответить голом, что спасло его команду от поражения.

"Лион" – "Бордо" - 1:1

Голы: Ауар, 45 - 1:0, Корнелиус, 73 - 1:1.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Денайер, Ауар, Тузар (Терье, 83), Фекир (Ферри, 72), Ндомбеле (Траоре, 46), Депай, Дембеле.

"Бордо": Костиль, Пабло, Пундже, Паленсия, Кунде, Плашил, Отавио, Карамо, Санкаре, Камано (де Превиль, 75), Бриан (Корнелиус, 61).

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