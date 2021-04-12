"Лион" дома разгромил "Анже"

Фото: Твиттер @Ligue1UberEats

Завершился последний матч в рамках 32 тура французской Лиги 1. "Лион" на своем поле принимал "Анже". Хозяева продолжают борьбу за чемпионство, хотя и чередуют серии удачных матчей с неудовлетворительными результатами. На этот раз они добились убедительной победы со счетом 3:0. Дублем отметился Мемфис Депай, еще один гол на счету Лукаса Пакета.

Благодаря такому исходу, "Лион" смог набрать 64 очка и закрепиться на 4 строчке в турнирной таблице. От лидирующего "Лилля" их отделяет всего 5 баллов. Гости остались на 11 месте, имея в своем активе 41 очко.

"Лион" - "Анже" 3:0 (2:0)

Голы: Депай, 21 - 1:0, Лукас Пакета, 41 - 1:1, Депай, 83 - 3:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 59), Бруно Гимараэс (Тиаго Мендес, 73), Какре, Лукас Пакета (Шерки, 89), Корне (Бар, 73), Токо-Экамби, Слимани, Депай.

"Анже": Бернардони, Думбия, Траоре, Павлович, Бамба, Капель (Мангани, 59), Амаду (Ульд-Халед, 81), Тиуб (Чо, 60), Фюльжени (Бобишон, 85), Тома, Баокен (Дьони, 60).