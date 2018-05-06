"Лион" дома разгромил "Труа" и вышел на второе место в Лиге 1

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"Лион" дома разгромил "Труа" и вышел на второе место в Лиге 1В матче 36-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своем поле разгромил "Труа".

"Лион" - "Труа" - 3:0

Голы: Траоре, 28 - 1:0, Траоре, 35 - 2:0, Корне, 88 - 3:0.

"Лион": Горжлен, Рафаэль, Марсело, Морель, Менди, Ндомбеле, Тузар, Ауар (Ферри, 81), Фекир (Корне, 77), Траоре, Депай (Диас, 76).

Напомним, летом "Лион" покинет Фекир. | soccernews.ru

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